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"تعليم بورسعيد": ترشيح 17 مدرسة لجودة الاعتماد التربوي هذا العام (صور)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:42 م
تعليم بورسعيد: ترشيح 17 مدرسة لجودة الاعتماد التربوي هذا العام (صور)
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جهندا عبد الحليم
 

زار د. نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، فريق المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بمدرستي ٦ أكتوبر الابتدائية والغرفة التجارية الابتدائية.

 

وقال "باهي"، إن المديرية تأمل أن يتم اعتماد مدارسها المرشحة لجودة الاعتماد التربوي هذا العام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بنسبة ١٠٠% بعدد ١٥ مدرسة تم ترشيحها بواسطة إدارة الجودة المركزية وبدعم من مجلس أمناء المحافظة مضيفا أن هذا الاعتماد سيكون خطوة على الطريق الصحيح لتعليم بورسعيد وثمرة لجهود كافة العاملين في هذا النطاق.

 

وحضر الزيارة المستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة وومحمد حماد رئيس مجلس أمناء إدارة شمال التعليمية ومحمد بدوي مدير إدارة الجودة المركزية ورمضان سأسأ مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي ود. عزة عوضين مدير عام إدارة شمال التعليمية ولفيف من قيادات التعليم ومجلس الأمناء.

 

جدير بالذكر أن تعليم بورسعيد قد حصل على اعتماد ١٧ مدرسة بالعام الدراسي السابق ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بنسبة ١٠٠% من إجمالي المدارس التي تم ترشيحها لجودة الاعتماد التربوي ويسعى للحصول على نفس النسبة خلال هذا العام الدراسى الحالي.

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