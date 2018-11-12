في الوقت الذي أصدرت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن صندوق مثائل الأدوية البشرية.

1- وزيرة الصحة، أصدرت قرارها رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، بفتح صندوق مثائل الأدوية، بما يعني تسجيل أدوية جديدة وعدم التقييد بعدد ١٢ مثيل كما كان مسبقا.

2- ونص القرار على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥.

3- وحدد القرار الحالات التي سيتم فتح صندوق المثائل فيها، وهي "المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.

4- المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها الإدارة المركزية كل عام.

5- ويشمل المستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال أخر ١٠ سنوات.

6-. والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء.

7- والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج.

8- الدكتور محيي عبيد رئيس نقابة صيادلة مصر، أكد أن هناك تخوفا من جموع الصيادلة من زيادة "الإكسبير" بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، الأمر الذي يهدد بالقضاء علي الصيدليات.

9- الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ترى أن القرار سيعمل على تخريب اقتصاديات الصيدليات التي ستحتاج مبالغ كبيرة لتوفير كل تلك المثائل.

10- القرار الوزاري الخاص بفتح البوكسات (صندوق مثائل الأدوية) وفقا لاشتراطات وذلك بعد تظلم قدمه الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت حمل رقم ١٣٤٥٥ الشهر الماضي.