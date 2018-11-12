جامعة النيل الأهلية تستضيف العالم المصري يحيي ركايبي.. غدا

تستضيف كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية غدا الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر الجاري، الدكتور يحيي ركايبي العالم المصري المغترب، والذي عمل بالعديد من الجامعات ومراكز الأبحاث الأوروبية، والمتخصص في أمن المعلومات وهندسة البرمجيات.





وقال الدكتور أحمد حسن، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية انه جاري التخطيط لبدء تعاون بحثي على مستوى متقدم في مجال أمن المعلومات يتم بين كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل وبين الدكتور يحيي ركايبي، للاستفادة منها في اعداد عدد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير.



