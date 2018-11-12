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سعر الريال السعودي أمام الدولار الامريكي اليوم 12-11-2016

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:27 م
سعر الريال السعودي أمام الدولار الامريكي اليوم 12-11-2016
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تقدم لكم بوابة الفجر الالكترونية اليوم الإثنين 12-11-2018، أسعار الريال من خلال تقريرًا يوميًا لسعر الريال داخل جميع البنوك السعودية والسوق السوداء.

حيث يحتاج المواطن السعودي والعربي إلي معرفة التغيرات السعرية للريال لانه من العملات الأكثر تداولاً داخل أسواق العملات ويكثر الطلب عليه نتيجة ندرة الدولار الأمريكي.

ونرصد لكم كل يوم على بوابة الفجر سعر الريال السعودي مقارنة بالدولار الامريكي و سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري و أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى .
1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي 

1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي 

1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي 

1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي 

1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي 

1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي 

1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
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