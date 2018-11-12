ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مدرب دجلة يطلب وديتين قبل مباراة بيراميدز

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:57 ص
مدرب دجلة يطلب وديتين قبل مباراة بيراميدز
تاكيس جونيس
طباعة
محمد الصو
 
طلب اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة من جهازه المعاون ترتيب مواجهتين وديتين خلال المرحلة المقبل قبل مواجهة بيراميدز سبورت بالدوري المصري.

ويرغب تاكيس في تجربة عدد من اللاعبين خاصة الغير مشاركين بصفة أساسية، والاطمئنان عليهم قبل المواجهة المرتقبة.

وكان دجلة تعادل أمام المصري البورسعيدي، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

ويلتقي دجلة بيراميدز سبورت يوم 21 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: دجلة تاكيس بيراميدز الدوري المصري اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 11:30:01 AM