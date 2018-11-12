مدرب دجلة يطلب وديتين قبل مباراة بيراميدز

طلب اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة من جهازه المعاون ترتيب مواجهتين وديتين خلال المرحلة المقبل قبل مواجهة بيراميدز سبورت بالدوري المصري.





ويرغب تاكيس في تجربة عدد من اللاعبين خاصة الغير مشاركين بصفة أساسية، والاطمئنان عليهم قبل المواجهة المرتقبة.





وكان دجلة تعادل أمام المصري البورسعيدي، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.





ويلتقي دجلة بيراميدز سبورت يوم 21 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.



