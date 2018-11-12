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اليوم.. انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الطلابية بكليات جامعة عين شمس

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:47 ص
اليوم.. انطلاق الجولة الأولى للانتخابات الطلابية بكليات جامعة عين شمس
جامعة عين شمس - أرشيفية
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اية حمروشي
 
بدأت الجولة الأولى للانتخابات الطلابية بجامعة عين شمس، منذ التاسعة صباحًا.

تم فتح لجان التصويت أمام الطلاب لانتخاب أعضاء اللجان الطلابية على مستوى كليات الجامعة، على أن تستكمل الانتخابات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر لانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، وفى اليوم التالى يجرى انتخاب رئيس اتحاد طلاب الكلية، وتختتم انتخابات الطلاب يوم 15 نوفمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وكانت إدارات رعاية الشباب بجميع كليات الجامعة قد علقت الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للترشح فى انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى2019/2018، حيث بلغ عدد المتقدمين  ممن تنطبق عليهم شروط اللائحة الطلابية 921 طالبا وطالبة.
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