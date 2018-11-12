أبرزها "السيطرة على حريق داخل محل تجاري في الجمالية".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية، فضلًا عن مقتل 50 حوثيًا في مواجهات مع المقاومة وغارات للتحالف بالحديدة.

3أيام إجازة رسمية لموظفي الحكومة والقطاع العام الأسبوع المقبل

تنص الأجندة الخاصة بالإجازات الرسمية بالدولة والتي تصدر في بداية كل عام من قبل مجلس الوزراء، على كون يوم المولد النبوي الشريف إجازة رسمية لكل موظفي الدولة والقطاع الحكومي.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت بأن الحكومة المصرية ستعلن بصورة رسمية عن قرار الإجازة الخاص بالمولد النبوي الشريف خلال ساعات قليلة من الآن على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولذلك فإن الأسبوع المقبل سوف يشهد ثلاث أيام أجازة رسمية وهي الجمعة والسبت والثلاثاء، في حين ستكون أيام العمل الرسمية فقط 4 أيام، وهي الأحد 18 نوفمبر، والإثنين 19 نوفمبر، والأربعاء 21 نوفمبر، والخميس 22 نوفمبر.

مقتل 25 حوثيًا في معارك مع الجيش اليمني بصعدة

أعلن الجيش اليمني، مقتل 25 من مليشيا الحوثي الانقلابية في معارك بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني حققت تقدماً ميدانياً جديداً في جبهة الأزهور بمحور رازح شمالي محافظة صعدة.

وأوضح البيان أن قوات اللواء السابع حرس حدود في الجيش الوطني، أحكمت السيطرة على قرية "المقران" وتلة "الواكفة" أعلى جبل الأزهور الاستراتيجي.

وأشار البيان إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 25 من عناصر المليشيا الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، وفقاً للمصدر.

ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا إلى 31 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 31 قتيلا، يوم الأحد، بعد العثور على ست جثث أخرى.

وقال كوري هونيا رئيس شرطة مقاطعة بوت إن السلطات عثرت على خمس جثث في منازل محترقة وعثرت على جثة سادسة في سيارة بشمال كاليفورنيا.

وأضاف أن ما يربو على 200 شخص لا يزالوا في عداد المفقودين، وقال مسؤولون إن رياحا شديدة الحرارة والجفاف يطلق عليها اسم رياح الشيطان بدأت في الهبوب يوم الأحد في جنوب كاليفورنيا مما أجج ألسنة اللهب.

وقال خبير الأرصاد الجوية مارك تشينارد من مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك ماريلاند “الوضع يسوء.. سنشهد رياحا تصل سرعتها إلى 40 ميلا في الساعة مع هبات بسرعة تتراوح بين 60 و70 ميلا في الساعة”.

تحطم مقاتلة أمريكية فى بحر الفلبين

تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية طراز اف ايه 18 فى بحر الفلبين اليوم الاثنين، بعد تعرضها لمشاكل فنية خلال العمليات الروتينية، وفقا لما ذكرته البحرية الأمريكية فى بيان.

وأضافت أن الطيارين تم إنقاذهما على الفور، وهما في حالة جيدة مضيفة أنه يجري التحقيق في الحادث.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل محل تجاري في الجمالية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل محل تجاري في الجمالية، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات بالجمالية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.