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25 بليون دولار خسائر إيران جراء العقوبات الأمريكية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:30 ص
25 بليون دولار خسائر إيران جراء العقوبات الأمريكية
ترامب
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وكالات
 

تراجعت صادرات إيران النفطية منذ أيار (مايو) الماضي، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وهبطت هذه الصادرات من 2.83 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل)، إلى 1.6 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر)، أي ما نسبته 47% .

 

يأتي هذا بعد إن منحت الإدارة الأميركية 8 دول إعفاءً مدته 180 يوماً من العقوبات النفطية التي فرضتها على إيران.

 

وتراجعت الإدارة الأميركية عن هدفها الذي أعلنته سابقاً، ويتمثل في منع إيران من تصدير أي برميل من النفط، إذ أعلنت إعفاء الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا من العقوبات. وتمثل هذه الدول أبرز مستوردي النفط الإيراني.

 

وبحسب «أوبك»، بلغت قيمة صادرات إيران من النفط عام 2017 نحو 52.7 بليون دولار. وفي حين يصعب بعد تحديد مدى تأثير العقوبات في الاقتصاد الإيراني، إلا أن وفق أسعار النفط الحالية، فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى خسارة إيران نحو 25 بليون دولار سنوياً.

 

المزيد عن: خسائر إيران امريكا العقوبات الأمريكية 25 بليون دولار
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