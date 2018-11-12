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يابانية تقتل جنديا أمريكيا بمدينة يوكوت

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:06 ص
يابانية تقتل جنديا أمريكيا بمدينة يوكوت
جنود أمريكيون
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وكالات
 

ألقت الشرطة اليابانية القبض على شابة تبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه بها في قتل جندي أمريكي يعمل في قاعدة أمريكية بمدينة يوكوت.

 

فبحسب قناة "NHK" اليابانية، فإن الفتاة المعتقلة يشتبه بقتلها للضابط المذكور.

وعثر على جثة الجندي الأمريكي البالغ من العمر 35 عاما ميتا في شقته، لتعترف الفتاة بقيامها بتنفيذ الجريمة، بعد أن أعلن لها رغبته بالانفصال عنها.

 

وكانت الشرطة اليابانية أرسلت إخطارا للفتاة قبل أيام من تنفيذها للجريمة تطلب منها الابتعاد عن الجندي الأمريكي.

 

وأثبتت الفحوصات الطبية التي قامت بها الشرطة بأن سبب الوفاة يعود لفقدان الجندي الكثير من الدم، في الوقت الذي حاولت به الفتاة الانتحار، إلا أنه تم إنقاذها في الوقت المناسب.

 

يذكر بأن عددا من الجنود الأمريكيين موجودون في اليابان ضمن قواعد أمريكية خاصة.

 

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