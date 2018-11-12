الإمارات توزع مساعدات إغاثية على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين بالمكلا

وزعت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي اليوم الأحد، مساعدات اغاثية على ذوي الاحتياجات الخاصة من شريحة المكفوفين التابعين لجمعية الضياء للمكفوفين بالمكلا، الذين يعانون ظروفاً إنسانية صعبة.

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الخيرية التي تبذلها الإمارات للتخفيف عن الأهالي من وطأة الأزمة بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الصدد وزع فريق الهيئة اليوم عدد ( 204 ) طردا غذائي مستهدفا ( 1020 ) فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة بحضرموت، وذلك من اجل تخفيف المعاناة عنهم وذويهم بسبب تفاقم الاوضاع المعيشية بالبلاد وانهيار الوضع الاقتصادي.

ومن جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وقيادتها وشعبها، على المعونات القيمة التي تقدم في مختلف المجالات، وأكدوا أنها جاءت في وقتها المناسب، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل لدى عدد كبير من الأسر.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد 2018 " بلغت 24 ألفا و 350 سلة استهدفت 121 ألفا و 750 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.