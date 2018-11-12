المحمدي: علاقتي طيبة بلاعبي الاهلي والزمالك
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:27 ص
أكد حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، على قوة العلاقة التي تجمعه بين لاعبي الأهلي والزمالك حتى الآن خاصة ظهير الأهلي السابق سيد معوض
وقال المحمدي في
تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى
البلد : "مازلت على تواصل مع لاعبي الاهلي والزمالك من ابناء جيلي ، خاصة سيد
معوض تجمعني به علاقة طيبة حتى الان".
وعن ذكرياته مع
إحدى مباريات القمة قال المحمدي: "كانت ثاني قمة أخوضها، أتذكر جملة قالها لي
احمد حسن خلال هذا اللقاء : "هو كل ماتش لازم تجيب فينا جول ؟".
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