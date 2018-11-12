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فتاة صعيدية تقود "تروسيكل" توجه رسالة للشباب: "الشغل مش عيب"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:05 ص
فتاة صعيدية تقود تروسيكل توجه رسالة للشباب: الشغل مش عيب
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نعيم يوسف
 
وجهت "مروة"، الفتاة الصعيدية التي تقود "تروسيكل" في محافظة قنا من أجل كسب لقمة العيش، رسالة إلى الشباب، قائلة: "الشغل مش عيب".

وأضافت "مروة"، في لقاء مع برنامج "صبايا"، الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة الحياة الفضائية، أنها مرت عليها بعض الأيام اضطرت إلى نقل القمامة على "العربية الكارو"، التي يمتلكها والدها.

وأشارت إلى أنها كانت تحصل على 20 جنيها مقابل نقل القمامة في المرة الواحدة.
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