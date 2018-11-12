كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون تقيم تذكار الأربعين للأنبا بيشوي





تقيم كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون بمصر الجديدة، صباح اليوم الإثنين، قداس ذكرى الأربعين للمتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ، رئيس دير القديسة دميانه ببراري بلقاس، ورئيس مجلس الكنيسة.





وقال مصدر كنسي من داخل كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، إن الكنيسة تُحيى ذكرى الأربعين لرحيل الأنبا بيشوي، عرفانًا منها بجهود المطران الراحل الذى رأس مجلس الكنيسة عدة سنوات بتكليف من قداسة البابا المتنيح الأنبا شنوده الثالث، واستمر في منصبه حتى نياحته في الثاني من أكتوبر المنقضي.





وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أنه عقب القداس الذي سيبدأ في الثامنة صباحًا بحضور لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة وأسرة ومحبي المتنيح الأنبا بيشوي، سيُقام حفل تأبين يتضمن كلمات رثاء وفقرات بالفيديو تعرض لحياة وسيرة وإنجازات المطران الراحل، وتنتهي بمأدبة إفطار للمشاركين بالحفل.





كانت أيبارشية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانه، أقامت تذكار الأربعين لنيافة الأنبا بيشوي أمس الاول السبت، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بدير القديسة دميانه بالبراري، وبحضور العديد من الآباء الأساقفة والكهنة ومجمع راهبات الدير، وشعب الأيبارشية ومحبي نيافته من مختلف الأيبارشيات.





يُذكر أن نيافة الأنبا بيشوي قد تنيح في الثاني من أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ 76 عامًا نتيجة تعرضة لازمة قلبية مفاجئةً، عقب عودته من أرمينيا بعد حضوره اجتماعًا كنسيًا.



