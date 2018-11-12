ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شوقي غريب: ضم رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي جاء بالتنسيق مع أجيري

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
شوقي غريب: ضم رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي جاء بالتنسيق مع أجيري
شوقي غريب
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أشاد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، بالمستويات التي يقدمها نجم المنتخب الأول وفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، رمضان صبحي.

 

وقال غريب خلال تصريحاته للإعلامي أحمد شوبير، على فضائية "أون سبورت": "العلاقة مع رمضان صبحي ممتازة وحريص على التواصل معه".

 

وواصل مدرب المنتخب الأوليمبي: "ضم صبحي للمنتخب الأولمبي جاء بالتنسيق مع أجيري".

 

المزيد عن: شوقي غريب رياضة رمضان صبحي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 3:20:02 AM