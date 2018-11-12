شوقي غريب: ضم رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي جاء بالتنسيق مع أجيري

أشاد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، بالمستويات التي يقدمها نجم المنتخب الأول وفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، رمضان صبحي.

وقال غريب خلال تصريحاته للإعلامي أحمد شوبير، على فضائية "أون سبورت": "العلاقة مع رمضان صبحي ممتازة وحريص على التواصل معه".

وواصل مدرب المنتخب الأوليمبي: "ضم صبحي للمنتخب الأولمبي جاء بالتنسيق مع أجيري".