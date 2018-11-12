ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين (صور)
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:32 صالفجر الفني
احتفلت الإعلامية ولاء الكومي بحفل زفافها على الصحفي محمد سعد الجزار، مساء أمس السبت، في حفل بهيج بحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والفنانين والأهل والأصدقاء.
وتألقت العروس بفستان مميز من تصميم مصمم الأزياء الشهير بهيج حسين، وماكياج خبيرة التجميل ولاء محمد حسن، وتسريحة الشعر وليد الصغير.
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