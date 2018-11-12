ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين (صور)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:32 ص
ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين (صور)
طباعة
الفجر الفني
 

احتفلت الإعلامية ولاء الكومي بحفل زفافها على الصحفي محمد سعد الجزار، مساء أمس السبت، في حفل بهيج بحضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والفنانين والأهل والأصدقاء.

 وتألقت العروس بفستان مميز من تصميم مصمم الأزياء الشهير بهيج حسين، وماكياج خبيرة التجميل ولاء محمد حسن، وتسريحة الشعر وليد الصغير.
ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين (صور)
ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين (صور)
ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما زفاف دراما حفل الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 1:50:01 AM