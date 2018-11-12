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تفاصيل بناء أكبر مبنى في العالم بمصر يضم 13 ألف شقة (فيديو)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
تفاصيل بناء أكبر مبنى في العالم بمصر يضم 13 ألف شقة (فيديو)
محمد المرشدي
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نعيم يوسف
 
قال محمد المرشدي، رجل الأعمال، إنهم يعملون على بناء أكبر مبنى في العالم، في مصر يضم 13 ألف شقة سكنية، ويضم حمام سباحه مساحته تماثل 12 ملعب كرة قدم.

وأضاف "المرشدي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر، الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن أكبر مبنى حاليا موجود في فرنسا، وهو عبارة عن 6.5 ألف وحدة سكنية، ويبنون في مصر مبنى حوالي ضعف هذا الرقم.

وتابع رجل الأعمال، أن هناك 3 مكاتب تعمل على هذا المشروع بينهم مكتب هولندي.
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