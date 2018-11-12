صابر ونوال يتألقان في القاهرة.. و"الحجار" يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ٢٧ بدمنهور (صور)







أما على مسرح معهد الموسيقي العربية فقد قدمت فرقة سواريه بقيادة المايسترو مازن دراز مجموعة من اروع اعمال التراث تغني بها نجوم الفرقة نهي حافظ ، رضوي سعيد ، حنان عصام ، احمد صبري و ياسر سليمان .وعلي مسرح الجمهورية إحتفلت فرقة ام كلثوم االتابعة للمعهد العالي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع بمئوية الراحل حسين جنيد . واختتم النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي فعاليات المهرجان علي مسرح اوبرا دمنهور بباقة من اشهر اعمالة بجانب مجموعة من اروع اعمال التراث هي انا مش عابر سبيل ، من غير ما تتكلمى ، على قد ما حبينا ، فى قلب الليل، ريشة ، عنوان بيتنا و جوا حضنى. سبقة فاصل لنجوم الأوبرا محي صلاح ، مصطفي النجدي و حسناء قدموا خلاله نخبة مختارة من اغاني الموسيقي العربية هي أوعى تحب يا قلبى ، ياللى سامعنى ، الليالى ، يا حلو صبح ، جميل وأسمر و ليلة حب.

أوشكت ليالي مهرجان الموسيقي العربية السابع و العشرين الساحرة علي الانتهاء حيث اقيم في الليلة قبل الاخيرة أربع حفلات بالقاهرة ودمنهور بدات في الثامنة مساء وعلي المسرح الكبير بفاصل غنائي لنجمة الخليخ نوال الكويتية التى كرمت فى دورة المهرجان لهذا العام بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات تضمن باقة منوعة لأشهر اعمالها بجانب عدة اغاني وطنية هي يا مصبر الموعود ، اكو مثلك ، مابي اكون الصح ، حالة حنان ، بيحسدوني عليه ، مثل النسيم ، تبغي الصدق ، الشوق جابك ، اعرف رجلا واختتمت الفاصل باغنية الفنانة شاديه الوطنية يا حببتي يا مصر . بعدها استعد المسرح لإستقبال النجم التونسي صابر الرباعي الذي اشعل حماس الجماهير منذ لحظة دخولة علي انغام اغنية ماتخافش مني وواصل باغاني يا اغلي ، بلغ اعتذاري ، كلمة ، عز الحبايب ، اجمل نساء الدنيا ، يا للا ، يا عسل ، عمري الجديد ، ببساطة ،خلص تارك ، البديل ، ملكت الكون، غلطان ومن التراث التونسي (سيدي منصور وبرشة) ثم عزة نفسي ، جرحي ماشفي ، دلولة ، جينا جينا ، و اختتم الحفل باغنية مزيانة .