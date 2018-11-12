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كريم شحاتة: محمد عودة سيرحل عن بتروجت بسبب الشرط الجزائي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
كريم شحاتة: محمد عودة سيرحل عن بتروجت بسبب الشرط الجزائي
محمد عودة
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن محمد عودة المدير الفني لبتروجت، سيرحل عن تدريب الفريق بعد توليه المهمة مباراة واحدة فقط أمام إنبي.

 

وقال كريم خلال برنامجه  "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة الأولى: " الشرط الجزائي في عقد محمد عودة مع أهلي بني غازي الليبي  حوالي 550 ألف جنيه ورفضت إدارة بتروجت تحمل قيمة ذلك الشر الجزائي ".

 

وأدار محمد عودة مباراة بتروجت أمام انبي بالجولة الـ14 للدوري من المدرجات وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي".

المزيد عن: محمد عودة رياضة بتروجيت اهلي بني غازي انبي الدوري المصري
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