كريم شحاتة: محمد عودة سيرحل عن بتروجت بسبب الشرط الجزائي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن محمد عودة المدير الفني لبتروجت، سيرحل عن تدريب الفريق بعد توليه المهمة مباراة واحدة فقط أمام إنبي.

وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة الأولى: " الشرط الجزائي في عقد محمد عودة مع أهلي بني غازي الليبي حوالي 550 ألف جنيه ورفضت إدارة بتروجت تحمل قيمة ذلك الشر الجزائي ".

وأدار محمد عودة مباراة بتروجت أمام انبي بالجولة الـ14 للدوري من المدرجات وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي".