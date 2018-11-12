مستشار تحكيم دولي عن قانون المعاشات الجديد: "المشكلة في آليات تنفيذه"

علق الدكتور أشرف الحبيلي، مستشار التحكيم الدولي، على مشروع قانون حصول المواطن على 80% من آخر راتب كان يتقاضاه بعد خروجه على المعاش، قائلًا: "مشروع القانون جيد، ولكن المشكلة في آليات تنفيذه".



وأكد "الحبيلي"، خلال حواره مع برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن المواطن يحتاج بالفعل أن يواكب المعاش متطلبات الحياة، ولكن هل الواقع الفعلي وميزانية الدولة تسمح بهذا الأمر من عدمه، وما تباعات هذا القانون، وهل قابل للتطبيق أم لا، وما أثره على التضخم.



وأوضح أنه إذا تم استثمار أموال المعاشات والتأمينات الاستثمار الأمثل سيكون لها عائد كبير على أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن قيمة أموال المعاشات والتأمينات تعدت التريليون جنيه، مؤكدًا أنه يجب إنشاء هيئة مستقلة لأموال المعاشات.

