خاص.. حقيقة إلغاء ودية مصر والإمارات

أكدت شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية، إن ما تردد حول إلغاء المباراة الودية بين مصر والإمارات والتي كان مقررا لها يوم ٢٠ نوفمبر الجاري في أبوظبي، بسبب بعض المشاكل في الحقوق التجارية لا أساس له من الصحة.

وأكد مصدر بالشركة أن الجانب الإماراتي أبدى كل التعاون المعهود منذ اللحظة الأولى ولم نقابل معهم أي مشكلات في تلك الحقوق، مؤكدا أن قرار تأجيل الودية يعود للجهاز الفني للمنتخب في الأساس.

وشدد المصدر على أن اتحاد الكرة والجهاز الفني هو صاحب قرار تأجيل اللقاء مؤكدا أن هذا ما تم ذكره في البيان الرسمي الصادر عن الجبلاية والذي تحدث عن غياب المحترفين وارتباط لاعبي الأهلي بلقاء الوصل الإماراتي، وأن تقديرهم للجانب الإماراتي يحتم عليهم المشاركة بكافة اللاعبين المحترفين ونجوم الفريق.

وكشف عن أن مسئولي بريزنتيشن بقيادة محمد كامل رئيس مجلس الإدارة كانوا قد اتفقوا مع مسئولي مجلس أبوظبي الرياضي ومسئولي اتحاد الكرة الإماراتي على كل تفاصيل اللقاء الودي الكبير، ولكن الجميع استجاب في النهاية لرؤية المدير الفني خافيير أجيري، الفنية، منوها أن تعاقد بريزنتيشن مع الاتحاد يتضمن نصا يشترط موافقة الجهاز الفني قبل أي تصرف أو اتفاق يخص شئون المنتخب ، وعليه فقد امتثلنا في الشركة لقرار تأجيل اللقاء لموعد لاحق.