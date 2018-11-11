عمروالليثي يحقق حلم شاب كفيف يرعى جدته المريضة ويهديه مشروع منظفات (فيديو)

قام الإعلامي د. عمرو الليثي بالذهاب إلى مدينة كفر طهرمس ولقاء شاب كفيف يتحدى الصعاب، ويعد نموذجاً رائعا لكل الشباب، وبالفعل وصل الى المدينة وسأل على منزله ووجده يعيش مع جدته المسنة وسط فرحة الساب وجدته والأهالي.





وعرض الإعلامي عمرو الليثي، خلال فقرة تحقيق الأمنيات، ببرنامج "واحد من الناس" ، المُذاع عبر فضائية "النهار"، ، قصة بها الكثير من الآلام والفرح والتضحية.





وقال "الليثى" أن الحكاية ترجع لشاب كفيف قام بالتواصل مع برنامج "واحد من الناس"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأوضح في رسالته أنه شاب كفيف يمر بظروف صعبة.





وأضاف أن البرنامج قام بتحقيق حلم الشاب الكفيف، وعمل مشروع منظفات صغير لكي يكون يكون مصدر دخل له، معقبًا: "أحمد كان بعت لنا في فقرة حقق حلمك، والحمد لله عملنا له محل تحت البيت، وربنا يقدرنا علي تحقيق أمنياتكم، إبعتولنا علي صفحة واحد من الناس، وهنيجي لحد عندكم نخبط عليكم".



