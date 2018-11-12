سيدة عارية تقترب من سيارة ترامب بفرنسا.. وتعليق ناري من "أديب" (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتفال قادة العالم بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، لافتًا إلى أن تلك الحرب هى التي أسقطت الدولة العثمانية.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "مفهمتش أردوغان جه هو والمدام ليه"، لافتًا إلى أن هذا الاحتفال تعرض لاختراق أمني رهيب، مضيفًا: "ست نص عريانة ملط جريت وقربت من عربية ترامب.. والدنيا اتقلبت".



وأضاف "أديب"، ساخرًا ومقلدا ترامب، "طبعا أخونا ترامب كان هيخرج من العربية.. افتح العربية نشوف الست عايزة إيه".





