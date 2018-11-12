ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيدة عارية تقترب من سيارة ترامب بفرنسا.. وتعليق ناري من "أديب" (فيديو)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
سيدة عارية تقترب من سيارة ترامب بفرنسا.. وتعليق ناري من أديب (فيديو)
الإعلامي عمرو أديب
طباعة
هدى عبدالرازق
 
أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتفال قادة العالم بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، لافتًا إلى أن تلك الحرب هى التي أسقطت الدولة العثمانية.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "مفهمتش أردوغان جه هو والمدام ليه"، لافتًا إلى أن هذا الاحتفال تعرض لاختراق أمني رهيب، مضيفًا: "ست نص عريانة ملط جريت وقربت من عربية ترامب.. والدنيا اتقلبت".

وأضاف "أديب"، ساخرًا ومقلدا ترامب، "طبعا أخونا ترامب كان هيخرج من العربية.. افتح العربية نشوف الست عايزة إيه".


المزيد عن: مصر عارية توك شو ترامب الإعلامي عمرو أديب اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 1:40:01 AM