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"سرايا القدس" تعلن النفير العام في غزة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:42 م
سرايا القدس تعلن النفير العام في غزة
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رحاب منيعم
 
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، مساء اليوم الأحد، بغزة حالة النفير العام لجميع مقاتليها ووحداتها الميدانية في قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان لها، إنها استنفرت مقاتليها لتطويق كافة مناطق ومداخل القطاع.

وجاء بيان السرايا بعد أن اغتالت قوات الاحتلال مساء اليوم قياديين من كتائب شهداء القسام الجناح العسكري لحركة حماس، و3 آخرون واصابت 7 مواطنين بسلسلة غارات على منطقة خزاعة، والقياديان هما: الشهيد القيادي في كتائب القسام نور الدين محمد سلامة بركة 37 عاما، الشهيد محمد ماجد موسى القرا 23 عاما.
هذا واكد الناطق باسم الصحة بغزة استشهاد 6 مواطنين واصابة 7 اخرين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة شرق خان يونس.
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