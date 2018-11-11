ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. "القسام": الحدث مستمر بغزة ونتعامل مع العدوان الخطير

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:38 م
عاجل.. القسام: الحدث مستمر بغزة ونتعامل مع العدوان الخطير
طباعة
رحاب منيعم
 
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها تصدت لقوة خاصة إسرائيلية تسللت مساء اليوم شرقي خانيونس.

وأكد بيان الكتائب أن القوة الإسرائيلية اغتالت القيادي في الكتائب نور بركة، قبل أن تكتشفهم عناصر القسام.

وأوضح البيان أن العناصر حاصرت القوات الخاصة قبل أن يتدخل طيران الاحتلال بقصف المنطقة ما أدى إلى استشهاد 6 من عناصرها، وأشار إلى أن الحدث مستمر في القطاع.
المزيد عن: هجوم اسرائيلي على غزة كتائب القسام غزة حماس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 12:20:02 AM