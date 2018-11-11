عاجل.. "القسام": الحدث مستمر بغزة ونتعامل مع العدوان الخطير
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:38 مرحاب منيعم
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها تصدت لقوة خاصة إسرائيلية تسللت مساء اليوم شرقي خانيونس.
وأكد بيان الكتائب أن القوة الإسرائيلية اغتالت القيادي في الكتائب نور بركة، قبل أن تكتشفهم عناصر القسام.
وأوضح البيان أن العناصر حاصرت القوات الخاصة قبل أن يتدخل طيران الاحتلال بقصف المنطقة ما أدى إلى استشهاد 6 من عناصرها، وأشار إلى أن الحدث مستمر في القطاع.
وأكد بيان الكتائب أن القوة الإسرائيلية اغتالت القيادي في الكتائب نور بركة، قبل أن تكتشفهم عناصر القسام.
وأوضح البيان أن العناصر حاصرت القوات الخاصة قبل أن يتدخل طيران الاحتلال بقصف المنطقة ما أدى إلى استشهاد 6 من عناصرها، وأشار إلى أن الحدث مستمر في القطاع.
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