عاجل.. "القسام": الحدث مستمر بغزة ونتعامل مع العدوان الخطير



وأكد بيان الكتائب أن القوة الإسرائيلية اغتالت القيادي في الكتائب نور بركة، قبل أن تكتشفهم عناصر القسام.



وأوضح البيان أن العناصر حاصرت القوات الخاصة قبل أن يتدخل طيران الاحتلال بقصف المنطقة ما أدى إلى استشهاد 6 من عناصرها، وأشار إلى أن الحدث مستمر في القطاع.

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها تصدت لقوة خاصة إسرائيلية تسللت مساء اليوم شرقي خانيونس.