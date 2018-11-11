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نتنياهو يقطع زيارته لباريس ويجري مشاورات أمنية حول الأوضاع في غزة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:30 م
نتنياهو يقطع زيارته لباريس ويجري مشاورات أمنية حول الأوضاع في غزة
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رحاب منيعم
 
قطع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زيارته لباريس وعاد مباشرة إلى إسرائيل، وبدأ بإجراء مشاورات أمنية حول الأوضاع في غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد اغتالت على الأقل 4 عناصر من المقاومة في غزة، وسط أنباء عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ليبرمان يجري مشاورات "أمنية" مع قادة الجيش في مقر وزارة الحرب بتل أبيب.
المزيد عن: نتنياهو مقتل جندي اسرائيلي غزة الاحتلال
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