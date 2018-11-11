خبير أمني عن بيان الرباعي العربي: مواقف قطر لم ولن تتغير

قال اللواء أسعد حمدي، الخبير الأمني، تعقيبًا على بيان الرباعي العربي الذي تضمن تجديد العهد بعدم التصالح مع قطر إلا بعد الخضوع للشروط الـ 13، إن مواقف قطر السابقة لم تتغير، وتصورت بعد أزمة خاشقجي أنها تستطيع أن تفرض هيمنة وتستعيد مكانتها بمعاونة تركيا لفرض شروط معينة، وزيادة نشاطها الإرهابي، إلا أن المملكة العربية السعودية دولة كبيرة.



وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم الأحد، أن قطر لم ولن تتغير في ظل القيادة التى تحكمها الآن.



وشدد، في تعقيبه على زيارة وفد تركي لليبيا، على أن ليبيا مرتبطة إرتباط وثيق بالأمن القومي المصري والعربي، ومصر لا يمكن أن تتخلى أبدًا عن حماية حدودها، وحماية أمنها القومي.

