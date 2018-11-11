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الهلال السعودي مع خيسوس.. الأفضل في كل شئ

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:35 م
الهلال السعودي مع خيسوس.. الأفضل في كل شئ
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عمر عبدالعزيز
 
يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بقيادة المدير الفني البرتغالي جورجي خيسوس، مسيرة أكثر من رائعة هذا الموسم من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز، اليوم الأحد، على فريق الوحدة، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة، للدوري السعودي. 

الجدير بالذكر أن الهلال في الدوري هذا الموسم "حتى الآن" هو :

-الأقوى هجوماً.
-الأقوى دفاعاً.
-الأكثر خلقاً للفرص. 
-الأكثر استحواذاً.
-الأكثر فوزاً.
-الأقل خسارة وتعادل.
-الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء.
-يتصدر الدوري.
المزيد عن: مباراة الهلال والوحدة الهلال يفوز على الوحدة الهلال في الدوري السعودي
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