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المركز القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي "تسجيل دخول" بالهناجر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:40 م
المركز القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي تسجيل دخول بالهناجر
صورة أرشيفية
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أحمد رمضان متولي
 

فى إطار الندوات التطبيقية الشهرية التى ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الأستاذ خالد جلال،أقام  المركز القومى للمسرح تحت إشراف عام للأستاذ فارس عبد المنعم مساء أمس السبت ندوة لمناقشة العرض المسرحى"تسجيل دخول"الذي يقدمه مركز الهناجر للفنون على مسرح الهناجر وذلك عقب إنتهاء العرض مباشرة.

 

تحدث فيها:الكاتب الصحفي/محمد بهجت قائلا: "الفكرة نفسها لامسانا كلنا فهي فكرة ذكية جدا وواضحة جدا"كما أشاد بمؤلف ومخرج العرض هاني عفيغي الذي نفذ الفكرة بلغة فنية جميلة وأضاف:"قدرات الممثلين كلهم جذابة.

 

كل واحد منهم لامس شخصيته كويس جدا ويعبر عن نمط في حياتنا من خلال الشخصية التي يؤديها".بينما بدأ الناقد المسرحي أحمد زيدان حديثه قائلا:"هاني عفيفي دايما بياخدنا معاه لحاجة شافها في المجتمع تتفق أو تختلف معاها دة شيء تاني"،وتناول زيدان العرض من جوانب عديدة في إشادة واضحة للشكل والمضمون الذي قدمه هاني عفيفي مضيفا أن مجموعة الطاقات والقدرات التي اخدتنا لفترة زمنية(ساعة وربع) مدة العرض سيطرت علينا كجمهور طوال تلك الفترة،كما أن فكرة اللبس(الأزياء)كلها"أشباه أشياء"سواء كانت سلبية أو إيجابية.

المركز القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي "تسجيل دخول" بالهناجر
المركز القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي "تسجيل دخول" بالهناجر
المركز القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي "تسجيل دخول" بالهناجر
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