برلماني يطالب بإسقاط الجنسية عن أي شخص يحاول العبث بالأمن القومي

أكد النائب علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار إدارج "الجماعة الإسلامية" جماعة إرهابية تأخر كثيرًا، وأنه كان يجب إدراجهم منذ فترة طويلة.





وأضاف "بدر"، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أنه يجب تقديم أي شخص يحاول أن يبعث بالأمن القومي لأي دولة إلى المحاكمة العاجلة، وإدراجه ضمن الجماعات الإرهابية، وإسقاط الجنسية المصرية عنه؛ لأنه غير جدير بها.



