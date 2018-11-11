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الجامعة العربية: تصريحات نتانياهو استهتار بالنظام الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:28 م
الجامعة العربية: تصريحات نتانياهو استهتار بالنظام الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني
سعيد أبو علي
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وكالات
 

أعرب الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو وتفاخره بـ"الاحتلال وعنجهية القوة التي يمتلكها واعتبارها المحدد الأهم في السياسة الخارجية لإسرائيل ومفتاح التغيير في المنطقة".

 

وقال السفير أبو علي، في تصريحات للصحفيين، الأحد، إن "تصريحات نتانياهو لا تمثل إلا تنكراً واستهتاراً بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها وضمنتها الشرعية الدولية، مشيراً إلى أنها تمثل أيضاً استمراراً للعدوان الاسرائيلي على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وبنفس الوقت تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي، وإجهاضاً لقواعد القانون الدولي الراسخة والجوهرية، في عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية أو شرعنة الاحتلال، وما يترتب عليه من عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب، الأمر الذي أكدته المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة".

 

وأكد الأمين العام المساعد، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال "تمثل تنكراً لالتزاماتها لميثاق الأمم المتحدة، واستهتاراً بالنظام الدولي، وتهديداً خطيراً للعلاقات الدولية يكشف عن عقلية عنصرية متغطرسة تؤكد نواياها، ومفاهيمها لأسباب ومتطلبات تحقيق سلام عادل في المنطقة، ونظرة استعلائية تكشف مدى الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية، وإرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني المحتل منذ عام 1967"، مضيفاً أن "سلطات الاحتلال تتعمد بمواقفها وممارساتها القضاء على كل فرص أو مبادرات السلام وفرض احتلالها ومواصلة تعميقه بالقوة الغاشمة".

 

وحذر السفير أبو علي، أن "هذه التصريحات البالغة الخطورة لرئيس حكومة الاحتلال تأتي في وقت تواصل فيه حكومته العنصرية تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية بتسارع غير مسبوق حيث أقدمت بالأمس على إقرار حوالي 700 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة، فيما يناقش الكنيست الاسرائيلي، إصدار قانون يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين لتواصل حكومة الاحتلال بهذا وضع نفسها فوق القانون متنكرة لأبسط قواعد حقوق الشعب الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك معاملة الأسرى متحدية إرادة المجتمع الدولي، ومنظومته القانونية والأخلاقية، مما يحمل هذا المجتمع، وأكثر من أي وقت مضى مسؤولية الدفاع عن قيمه ومواثيقه وفعالية النظام الدولي برمته في مواجهة هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية التي أصبحت تهديداً مباشراً للقوانين والمواثيق والشرعية الدولية، إلى جانب كونها عدواناً على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني".

المزيد عن: نتانياهو فلسطين سعيد أبو علي حقوق الشعب الفلسطيني الجامعة العربية اسرائيل
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