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الأهلي يرصد مبلغا خرافيا لصفقات يناير

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:17 م
الأهلي يرصد مبلغا خرافيا لصفقات يناير
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علي نبوي
 

استقر مجلس إدارة النادي الاهلي على رصد ميزانية ضخمة تصل إلى 200 مليون جنيه لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وبدأت لجنة الكرة بالنادي بالفعل في التحرك في ملف التعاقدات الجديدة ، حيث تم ترشيح عدد من الأسماء المميزة مثل رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجية للإنضمام الى الفريق خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تحركات سريعة في سبيل التعاقد مع أسماء مدوية ودخول الميركاتو الشتوي بقوة من أجل تدعيم الفريق للمنافسة بكل قوة على البطولات.
المزيد عن: كورة كرة رياضة الاهلي
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