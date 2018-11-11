نقابة الجزارين تحذر من انتشار لحوم مجهولة المنشأ تباع بسعر "البلدية"

كشف مصدر مسئول بنقابة الجزارين، أن هناك أنواع عديدة من اللحوم غزت الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة معظمها مجهولة المنشأ ولا تمت للبلدية بصلة، موضحًا أن ارتفاع الأسعار ساهم في تواجد مثل هذه الأنواع في مصر.





وأكد المصدر في تصريحات لـ"الفجر"، على أن سعر كيلو اللحم البلدي لا يقل عن ١٢٠ جنيه، وما عدا ذلك جميعها ليست بلدية خالصة.





وأوضح، أن سوق اللحوم البلدية يشهد ركودًا كبيرًا منذ فترة، نظرًا لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب القرارات الاقتصادية الصعبة التي أثرت عليه في الفترة الراهنة.





وتابع: "أن سعر كيلو اللحم البلدي يبدأ من ١٢٠ جنيهًا ولا يتجاوز ١٤٠ جنيه، وهذا في جميع الأسواق على مستوى الجمهورية".





وجدير بالذكر، أن هناك أنواع عديدة من اللحوم مجهولة المنشأ بأسعار منخفضة انتشرت في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، تحت مسمى لحوم بلدية.