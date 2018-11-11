يسرا المسعودي تخطف الأنظار في ختام مهرجان قرطاج (صور)
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:07 منور طلعت
خطفت الفنانة التونسية يسرا المسعودي، الأنظار بإطلالتها في حفل ختام مهرجان قرطاج السينمائي حيث ارتدت فستان أبيض منقوش من تصميم شهرزاد الوسلاتي.
وشاركت يسرا مؤخراً في مهرجان الإسكندرية
السينمائي بفيلم "عمر خريستو" وحققت ردود أفعال إيجابية من خلال دورها.
عمر خريستو" من بطولة دومينيك حوراني
ويسرا المسعودي وأحمد التهامي وسامى مغاورى وياسر الطوبجى وعاطف عبد اللطيف وريهام
عزيز ومارتينا عادل، قصة عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، ومدير التصوير
مايكل جورجي، وإخراج سيف يوسف.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018