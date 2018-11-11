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سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 11/11/2018

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:04 م
سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 11/11/2018
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وواصل سعر صرف العملة الأمريكية استقراره في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قناة السويس إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر الدولار ايضًا في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها في مصرف أبوظبي الإسلامي، في حين سجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلى المصري بـ 17.88 جنيها. 
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