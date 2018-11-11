أمير الكويت يؤكد للرئيس العراقي استعداد بلاده لإعادة الإعمار

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الذي يزور دولة الكويت كمحطة أولى ضمن جولته الخليجية التي بدأها اليوم.

وجدد الأمير الكويتي تهانيه لصالح بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن دولة الكويت لن تدخر جهدا في مساعدة العراق والوقوف إلى جانبه في مرحلة إعادة الاعمار بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومن جانبه شدد الرئيس العراقي، في بيان، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين والتي أصبحت نموذجاً في المنطقة، مشيراً إلى أن افتتاح جولته الخليجية من دولة الكويت هي رسالة بحد ذاتها لإثبات أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما دعا إلى ضرورة أن يكون للعراق ودولة الكويت موقفاً موحدا في المحافل الدولية والإقليمية وذلك بحكم تشابه الظروف والمصالح للشعبين الشقيقين، مشددا على ضرورة تكاتف البلدين معا لتحقيق الاستقرار الكامل في المنطقة كي تتوفر فرص العمل للشباب ويتم إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن شعوب المنطقة عانت كثيرا من آثار الخلاف ووجوب النظر للمستقبل والعمل عليه، وقال: "وجدنا لدى الأمير حرصا حقيقيا على دعم العراق وإعادة بنائه وهذا منطلق من حكمته وحبه للعراق وشعبه"، مضيفا "إننا مصرون على تجاوز آثار الماضي والتطلع نحو المستقبل والتركيز على مصالحنا المشتركة".

وجدد د.برهم صالح تضامنه الكامل مع دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً في أزمة السيول، مؤكدا أن العراق يبدي استعداده على المستويين الشعبي والرسمي بمساعدة دولة الكويت الشقيقة في تجاوز أزمتها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن زيارته لدولة الكويت الشقيقة ستشهد تسليم دفعة من الممتلكات والمواد الأرشيفية الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية، على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة.