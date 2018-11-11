مدرب أتلانتا يتحدث عن الفوز الساحق على إنتر ميلان

صرح جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتلانتا عقب الفوز على إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل هدف بأن المباراة كانت رائعة مع العديد من الفرص التي صنعها لاعبيه.





واحتفل أتلانتا بفوزه الرابع على التوالي وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لكنه كان من الممكن أن يكون بسهولة 5-0 في الشوط الأول وحده.





وقال جاسبريني في تصريحات لشبكة DAZN نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "كانت مباراة حيث كان علينا أن نفهم إمكانياتنا الحالية وقدراتنا".





وأضاف : "مثل هذا الفوز يترك علامة هامة على الرغم من أن اليوم لم يكن إنهاء هجماتنا فعال. إنها دفعة مهمة لمواصلة التقدم".





وتابع : "لقد قدمنا دائمًا العروض ولكن لفترة من الوقت في بداية الموسم لم نستطع التسجيل ودفعنا ثمناً باهظاً لذلك".





وأردف قائلاً : "كانت هذه مباراة رائعة مع العديد من الفرص التي تم صنعها لكننا كنا على وشك خسارتها جميعاً بسبب ركلة جزاء".





واختتم جاسبريني تصريحاته قائلاً : "نحن نلعب بدقة وهذا يعني أننا لا يجب أن نركض بأقصى طاقتنا وأن نجعل المنافس يعمل بجهد أكبر".