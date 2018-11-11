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قطار يدهس عشرات الأشخاص في أندونيسيا (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:10 م
قطار يدهس عشرات الأشخاص في أندونيسيا (فيديو)
أرشيفية
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وكالات
 

وثق شهود عيان مأساة وقعت، مساء الجمعة الماضي، في مدينة سورابايا، الواقعة في جزيرة جاوا في إندونيسيا.

 

وكان عددا من الأشخاص قد تجمعوا لمشاهدة عرض تقديمي حول الموضوعات التاريخية وقرر البعض أن جسر السكة الحديدة القريب من العرض هو المكان الأمثل لمشاهدة ما يحدث.

 

وبعد مرور بعض الوقت، اقترب القطار من الجسر، حيث تمكن بعض الأشخاص من تجنب الاصطدام مع القطار، ولكن كان هناك الكثير من الناس، فمنهم من وقع من الجسر ومنهم من ظل واقفا.

 

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، قبل وقت قصير من الحادثة، حذر المنظمون المشاهدين من أن المكان الذي يتواجدون فيه خطر، ولكن تجاهلوا التحذير.

 

ونتيجة لهذا الحادث، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 شخصا بإصابات مختلفة.


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