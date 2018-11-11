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رسمياً .. شافعي عبد المجيد مديرا فنيا لميت خاقان لنهاية الموسم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:09 م
رسمياً .. شافعي عبد المجيد مديرا فنيا لميت خاقان لنهاية الموسم
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مصطفى الجندي
 

قرر مجلس إدارة نادي ميت خاقان إسناد مهمة تدريب الفريق الاول لكرة القدم في دوري القسم الثالث إلى الشافعي عبد المجيد مدرب جمهورية شبين السابق حتى نهاية الموسم الحالي.


وعقد مجلس إدارة نادي ميت خاقان إجتماعاً اليوم الأحد لبحث متطلبات الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتحديد إختصاصات الجهاز الفني استعداداً للدور الثاني من المسابقة.


ويضم الجهاز الفني لميت خاقان كلاً من : الشافعي عبد المجيد مدير فني، والسيد سبيكة مدرب عام، ومحمد البراواني مدرب حراس، ومحمد عبد المنعم مشرف على الفريق، وعبد الله غنيمي، وأحمد الماحي للجهاز الطبي، ونبيل علام ومحمد الديب للجهاز الإداري.


ويعد الشافعي لاعب سابق في صفوف جمهورية شبين، والسكة الحديد، وبنها، كما إنضم لصفوف منتخب مصر للناشئين موسم 96-97.


وسبق له تدريب فريق ميت خلف كمدرب عام في موسم 2011-2012، ثم عمل مدربا بقطاع الناشئين لنادي جمهورية شبين من 2012 إلى 2015.


كما تولى تدريب الفريق الأول لجمهورية شبين كمدرب مساعد لموسمين مع صبري المنياوي، وياسر رضوان ورضا عبد العال.


وسبق له العمل كمدرب عام في الموسم الحالي لميت خاقان، قبل أن يتولى حالياً منصب المدير الفني للمرّه الأولى في مشوارة التدريبي خلفاً لعبد الحميد ندا الذي إستقال مؤخراً من منصبة.


وحصل على العديد من الدورات التدريبية والشهدات منها برنامج المدرب العالمي من الإتحاد الهولندي لكرة القدم.

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