فيسبوك يعترف بتجسس جهاز الفيديو "Portal" على المستخدمين

اعترف موقع فيسبوك بأن أجهزة الفيديو الجديدة Portal، والتى بتدأ تكلفتها من 200 دولار، تستمع إلى أجزاء من محادثاتك، وتدعى الشركة أنها تقوم بذلك "لتحسين المنتج" ولا تقدم هذه المعلومات إلى المعلنين.





ومع ذلك، فإن هذه الأجهزة مزودة أيضًا بكاميرا واسعة الزاوية تعمل بميزة الذكاء الاصطناعى ويمكنها تتبع المستخدمين فى جميع أنحاء الغرفة وتعديل الشاشة وفقًا لذلك، وهى ميزة اجتذبت بالفعل تدقيق خصوصية الخصوصية، إ تهدف الأجهزة التى يتم شحنها هذا الشهر فى الولايات المتحدة، إلى مساعدة العائلة والأصدقاء على البقاء على اتصال.



