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فيسبوك يعترف بتجسس جهاز الفيديو "Portal" على المستخدمين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:10 م
فيسبوك يعترف بتجسس جهاز الفيديو Portal على المستخدمين
Portal
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اعترف موقع فيسبوك بأن أجهزة الفيديو الجديدة Portal، والتى بتدأ تكلفتها من 200 دولار، تستمع إلى أجزاء من محادثاتك، وتدعى الشركة أنها تقوم بذلك "لتحسين المنتج" ولا تقدم هذه المعلومات إلى المعلنين.

ومع ذلك، فإن هذه الأجهزة مزودة أيضًا بكاميرا واسعة الزاوية تعمل بميزة الذكاء الاصطناعى ويمكنها تتبع المستخدمين فى جميع أنحاء الغرفة وتعديل الشاشة وفقًا لذلك، وهى ميزة اجتذبت بالفعل تدقيق خصوصية الخصوصية، إ تهدف الأجهزة التى يتم شحنها هذا الشهر فى الولايات المتحدة، إلى مساعدة العائلة والأصدقاء على البقاء على اتصال.

وقال أحد المتحدثين باسم فيسبوك فى مشاركة عبر المدونة: "عندما تستخدم بورتال، نقوم بمعالجة نفس أنواع المعلومات عند استخدام منتجات فيسبوك على أجهزتك الأخرى، ويمكن استخدام بعض هذه المعلومات، بما فى ذلك حقيقة تسجيل الدخول إلى حسابك أو عدد مرات استخدامك لميزة أو تطبيق، فى ظهور الإعلانات التى تشاهدها عبر فيسبوك، وعلى الرغم من أننا لا نستمع إلى محتويات مكالمات الفيديو على بورتال أو نطلع عليها أو نستخدمها أو نستخدم هذه المعلومات لاستهداف الإعلانات، فإننا نقوم بمعالجة بعض معلومات استخدام الجهاز لفهم كيفية استخدام Portal وتحسين المنتج".
المزيد عن: فيسبوك جهاز الفيديو تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Portal
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