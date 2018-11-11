الزمالك يصرف مكافآت الفوز على الحدود ودجلة



وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس منح اللاعبين راحة أربعة أيام ابتداء من غدا الاثنين على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الجمعة استعدادا لمباراة الداخلية المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة عشر للدوري.

صرف مجلس إدار ة نادي الزمالك مكافآت الفوزعلى وادي دجلة وحرس الحدود في الجولتين الثانية عشر والثالثة عشر للدوري للاعبي الفريق الأبيض لتحفيز اللاعبين على موصلة الانتصارات في الفترة المقبلة في ظل تصدر الفريق لمسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.