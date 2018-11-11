مسيرات لليمين المتطرف فى العاصمة البولندية تحت شعار "أوروبا بيضاء"

وافق المسؤولون فى بولندا، على تنظيم مسيرة مشتركة مع منظمات اليمين المتطرف للاحتفال بيوم استقلال بولندا فى العاصمة وارسو، مما أثار المخاوف من أن حزب "القانون والعدالة" الحاكم يضفي الشرعية على وجهات النظر الفاشيّة.





ومنذ عام 2009، أصبح الاحتفال بيوم الاستقلال البولندي نقطة تجمع للمؤسسات اليمينية المتطرفة من جميع أنحاء أوروبا، وبعضها يصف علنا أنفسهم بأنهم فاشيون أو نازيون، ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لاستقلال البلاد، وهي مناسبة من المتوقع أن تجتذب أعدادا كبيرة من الجماهير.





وفي العام الماضي، اجتذبت المسيرة 60 ألف شخصاً، مما جعلها أكبر تجمع يمينى متشدد في العالم، وشمل الحدث رموزًا وشعارات عرفية بيضاء صريحة تحمل شعارات مثل "أوروبا البيضاء" و "اللاجئون يخرجون!".

وأثار هذا التجمع، قرار البرلمان الأوروبي الذي شجع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات اليمينية المتطرفة.