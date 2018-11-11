سبق - السعودية| "الأراضي البيضاء" يخصص 138 مليون من إيراداته لمشروع "إسكان عنيزة"

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كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان، عن تخصيصه مبلغ 138 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع "إسكان عنيزة" بمنطقة القصيم، الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأسبوع الماضي، مبيناً أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج، التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مرحلته الأولى.





وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ، التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".





وأكّد البرنامج، أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات، التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.





وكانت الوزارة أعلنت سابقاً عن تخصيص 100 مليون ريال من إيرادات برنامج رسوم الأراضي لمشروع "إسكان العيينة" في منطقة الرياض، الذي يعد أول مشروع يتم التخصيص له بالاستفادة من برنامج رسوم الأراضي.





ويقع مشروع "إسكان عنيزة" في منطقة القصيم على مساحة 1.1 مليون متر مربع، ويوفر المشروع 340 فيلا جاهزة للتسليم في مشروع مكتمل الخدمات والحدائق والمسطحات الخضراء.





يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء"، يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.



