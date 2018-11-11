ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ضعف المياه ببعض مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر من الساعةلمدة 8 ساعات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:38 م
ضعف المياه ببعض مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر من الساعةلمدة 8 ساعات
طباعة
أحمد الشيخ
 

صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه نظراً لإصلاح عطل مفاجئ بأحد الطلمبات بمحطة مياه الشيخ زايد، مما يتسبب فى ضعف المياه عن المناطق التالية بمدينة الشيخ زايد (المجاورة 6 بالحى 13 – الحى 17 – مشروع امتداد الربوة)، بجانب بعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من الساعة 12 مساء اليوم الأحد 11/11/2018، وحتى الساعة 8 صباح غدٍ الإثنين 12/11/2018.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.​


المزيد عن: ضعف المياه انقطاع المياه الشيخ زايد الاقتصاد المصري اكتوبر اخبار مصر اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
0
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
0
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
0
x
13:30
0
انتر ميلان
روما
-
x
16:00
-
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 2:40:01 PM