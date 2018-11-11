ضعف المياه ببعض مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر من الساعةلمدة 8 ساعات





صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه نظراً لإصلاح عطل مفاجئ بأحد الطلمبات بمحطة مياه الشيخ زايد، مما يتسبب فى ضعف المياه عن المناطق التالية بمدينة الشيخ زايد (المجاورة 6 بالحى 13 – الحى 17 – مشروع امتداد الربوة)، بجانب بعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من الساعة 12 مساء اليوم الأحد 11/11/2018، وحتى الساعة 8 صباح غدٍ الإثنين 12/11/2018.





وأوضح المهندس مصطفى فهمى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.​







