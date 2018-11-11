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25 نوفمبر.. استكمال مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:34 م
25 نوفمبر.. استكمال مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 120 متهما بـالذكرى الثالثة للثورة
المستشار حسين قنديل - أرشيفية
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مروة هيكل
 

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، سماع مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات لجلسة 25 نوفمبر الجاري.

 

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

 

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما غيابيا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

المزيد عن: تأجيل محاكمة أحداث الذكرى الثالثة للثورة
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