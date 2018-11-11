العراق: الجبوري الأقرب لتولي وزارة الدفاع

قال مصدر برلماني عراقي إن الدكتور سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق، قد تم ترشيحه بالفعل من قبل 50 نائبا لتولي حقيبة وزارة الدفاع، وتقدموا بطلب موقع منهم لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "الجبوري يلقى قبولا محليا وإقليميا ودوليا وذلك لالتزامه بمنهج السياسية المعتدلة ضمن نطاق المصالح المتبادلة، فإذا ما رغب في الترشح لأي منصب سيلقى قبولا وتشجيعا من قبل هذه الأطراف".

وتابع المصدر أنه "أثناء ترأسه لمجلس النواب في دورته الثالثة حصل تطور كبير وإنجازات على صعيد المؤسسة التشريعية وتطورت العلاقة ما بينها وبين المؤسسات الأخرى مثل رئاستي الوزراء والجمهورية والمؤسسة القضائية وكذلك مع المنظومة العربية والإسلامية مما انعكس إيجابا على الاستقرار، رغم تزامن ذلك مع مرحلة داعش الخطيرة مما مكن البلد من تجاوز المحنة".

ولفت المصدر إلى أن الوضع السياسي في العراق غير ثابت ولا يمكن الجزم بما يمكن أن يحدث من تقلبات، وتابع "وتحدث تلك التقلبات نتيجة تبادل المعلومات والأخبار والتي تكون محفزا للآخرين، فالأجواء السياسية الحالية بالعراق اليوم يمكن تشبيهها بحالة المغامرات".

يذكر أن البرلمان مرر بصعوبة بالغة 14 وزيرا، من بينهم وزيران مهددان بالإقالة، وهو أمر يهدد الحكومة الجديدة في حال لم يتم التصويت على الباقين وعددهم ثمانية خلال أيام.