جلسة عاصفة بين محمود الخطيب وكارتيرون ويوسف

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة هامة الخميس المقبل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة الخاصة بفريق الكرة، وذلك عقب خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا.





وتوج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب برادس، ليفشل الفريق الأحمر في إعادة اللقب إليه مرة أخرى منذ 2013.





ويناقش بيبو مع كارتيرون ويوسف بعض الملفات الهامة في فريق الكرة وفي مقدمتها السبب وراء إصرار الجهاز الفني على إشراك بعض اللاعبين بعينهم وعدم الاستعانة بلاعبين أخرين على الرغم من أن الفريق يضم مجموعة مميزة من هؤلاء اللاعبين.





ويتطرق رئيس الأهلي مع الجهاز الفني حول كيفية رؤيتهم للأداء البدني والطبي في ظل كثيرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الفريق الأحمر وافتقد أكثر من عنصر هام أمثال علي معلول وجونيور أجاي.





وكان بيبو قد تواصل هاتفيا مع الجهاز الفني للفريق الأحمر طالب خلالها بعقد هذه الجلسة لمناقشة هذه الأمور الهامة، كما طالب بتجهيز تقرير خاص عن كل شئ داخل الفريق.





كما استقر مجلس إدارة النادي الأحمر على الإطاحة ببعض العناصر داخل الجهاز الفني واستبدالها بآخرين والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.



