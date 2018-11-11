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قنصلية فرنسا بالإسكندرية تحيي الذكري المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:32 م
قنصلية فرنسا بالإسكندرية تحيي الذكري المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى
الذكري المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى
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محمد رجب - دينا حسن
 
أحيت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية الذكري المئوية لنهاية "الحرب العالمية الأولى"  بحضور قنصلها العام "جنينا ايريرا".

وأقيمت تلك الذكري بمقابر جنود فرنسا بالحرب العالمية الاولي بالاسكندرية بحضور أبناء الجالية الفرنسية بالإسكندرية وعدد من طلاب المدارس الفرنسية بالثغر.

وألقى الطلاب عدد من أبيات الشعر حول السلام  ورحلة الجنود إلى الحرب.

وأكدت "ايريرا" ضرورة معرفة الأجيال القادمة بما حدث في الماضي والحرب العالمية ومعرفة التاريخ.
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