قنصلية فرنسا بالإسكندرية تحيي الذكري المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى

أحيت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية الذكري المئوية لنهاية "الحرب العالمية الأولى" بحضور قنصلها العام "جنينا ايريرا".



وأقيمت تلك الذكري بمقابر جنود فرنسا بالحرب العالمية الاولي بالاسكندرية بحضور أبناء الجالية الفرنسية بالإسكندرية وعدد من طلاب المدارس الفرنسية بالثغر.



وألقى الطلاب عدد من أبيات الشعر حول السلام ورحلة الجنود إلى الحرب.



وأكدت "ايريرا" ضرورة معرفة الأجيال القادمة بما حدث في الماضي والحرب العالمية ومعرفة التاريخ.