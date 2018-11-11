اتحاد الصناعات المصرية يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية





توجة وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة شريف الجبلي الي زنزبار تنزانيا لاستكمال فاعليات المنتدي الاقتصادي الخاص بالبعثة حيث افتتحت المنتدي وزيرة التجارة والصناعة وبحضور وزير الصحة وبعض من ممثلي الحكومة الزنزبارية رفيعي المستوي وعدد كبير من الشركات الزنزبارية المهتمة بالتعاون مع الشركات المصرية في جميع المجالات الصناعية.





وقد أكدت وزير التجارة والصناعة في كلمتها أن الفرص الاستثمارية والتصديرية لزنزبار واعدة ومبشرة لانها تعتبر جزيرة سياحية من الطراز الاول ما زالت تحتاج الي التطوير، كما وجهت الشركات الزنزبارية بالاستفادة من الخبرات المصرية العريقة في العديد من المجالات.





هذا وقد قام اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية بعرض تقديمي عن الفرص الاستثمارية المتاحة بزنزبار.





تلي ذلك عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والزنزبارية..





هذا وقد تم اختتام المنتدي بتوقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزرعية.





ومن الجدير بالذكر أن وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة شريف الجبلي ضم العديد من السادة اعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية وكبرى الشركات المصرية علي رأسهم هشام ابو العزعضو مجلس ادارة الاتحاد ومحمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود وعضو مجلس ادارة الاتحاد . أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة ووكيل المجلس التصديري للطباعة و مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها وممثلين عن بنك القاهرة وهيئة تنمية الصادارت والعديد من كبرى الشركات في مصر.











