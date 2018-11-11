اتحاد المنتجين العراقيين يكرم أسرة "بلاد السعادة" (صور)
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:55 مأحمد رمضان متولى
قام وفد من اتحاد المنتجين العراقيين الذي حضر العرض للمرة الثانية بتقديم قلادة لكل صناع وأبطال العرض المسرحي "حدث في بلاد السعادة" للمخرج مازن الغرباوى.
وقام الأستاذ الدكتور علي المطيري رئيس اتحاد المنتجين العراقيين، بتسليم صناع وأبطال العمل الميداليات الخاصة بالتكريم بحضور وفد الفنانين المخرج العراقي سلام عرب، والإعلامية التونسية ألفه الوسلاتي، التي قدمت مراسم الاحتفال والتكريم والفنان الليبي الهادي البكوش وكوكبة من الفنانين والإعلاميين والمنتجين العرب.
وقام الأستاذ الدكتور علي المطيري رئيس اتحاد المنتجين العراقيين، بتسليم صناع وأبطال العمل الميداليات الخاصة بالتكريم بحضور وفد الفنانين المخرج العراقي سلام عرب، والإعلامية التونسية ألفه الوسلاتي، التي قدمت مراسم الاحتفال والتكريم والفنان الليبي الهادي البكوش وكوكبة من الفنانين والإعلاميين والمنتجين العرب.
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