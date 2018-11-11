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تحويل مدرستين مدنيتين إلى عسكريتين في الأقصر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:56 م
تحويل مدرستين مدنيتين إلى عسكريتين في الأقصر
مدرسة عسكرية
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طاهر الحساني
 
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن تحويل مدرستين من مدنيتين إلى عسكرتين، وذلك خلال احتفالية كبرى أعدت لهذا الحدث.

وأوضح عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم تحويل مدرستي خالد بن الوليد الثانوية بنين، وأرمنت الثانوية بنين، من مدارس مدنية إلى مدرستين عسكريتين، مشيرًا إلى انهما مؤهلتين لذلك من حيث الموقع والمساحة، بالإضافة إلى أنهما بنين فقط وليس مشتركتين.

وأشار إلى انه من المقرر التوسع في تحويل عدد من المدارس مستقبلًا إلى عسكرية، منها أسنا الثانوية بنين خلال العام الدراسي المقبل، موضحًا أنه هناك خطة لتحويل مدارس التعليم الفني بالمحافظة إلى عسكرية، خلال السنوات المقبلة بعد استيفائها للشروط.

ولفت عمران إلى أن تحويل المدراس من النظام المدني إلى النظام العسكري يهدف إلى الانضباط وتعميق الانتماء والحد من نسبة الغياب بين الطلاب، حيث تم تجهيز كلا المدرستين بمكتب للمستشار العسكري المسئول عن المدرسة، ومبيت للضباط والعساكر إضافة نادي للرماية وغرفة سلاحليك الخاصة بتخزين الأسلحة والبنادق، وقاعات للتدريب والزي المدرسي العسكري الموحد، وتضمن الافتتاح لقاء بين الطلاب والقادة العسكريين.
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